На выборах в Окинаве лидирует противник военных баз США

В ходе губернаторских выборов в японской префектуре Окинава лидирует оппозиционер и противник размещения на острова американских военных баз Дэнни Тамаки, свидетельствуют данные экзит-поллов, передает NHK.

Основным конкурентом 58-летнего Тамаки стал 54-летний Ацуси Сакима, в поддержку которого выступило центральное правительство под руководством премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Ранее в августе сообщалось, что в японском городе Наха на острове Окинава около 70 тысяч человек участвовали в акции протеста с требованием вывода войск США с территории префектуры.