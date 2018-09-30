МИД Сирии: США, Британия и Франция блокируют работу конституционной комиссии

Глава сирийского МИДа Валид Муаллем заявил, что конституционная комиссия Сирии не может начать работу из-за противодействия «малой группы». Слова министра передает RT.

Муаллем заявил, что «малая группа» оказывает давление на специального посланника Сирии в ООН Стаффана де Мистуру. Также он отметил, что Дамаск следует решениям, которые были приняты в Астане и Сочи.

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«Если откровенно, что это за малая международная группа? В нее входят те страны, которые были и продолжают оставаться частью заговора против Сирии. В нее входят США, Великобритания, Франция», — сказал Муаллем.

По его словам, «все оружие» террористов было произведено компаниями из этих стран. Также он обвинил Иорданию, Саудовскую Аравию и Египет в поддержке террористов.

Муаллем заключил, что США являются лидерами «малой группы».

Ранее МИД семи стран призвали ООН к скорейшему созыву комитета по конституции Сирии.