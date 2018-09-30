В Кремле ответили на вопрос о помощи Сербии в Косово
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность оказания Россией помощи Сербии после обострения в Косове, передает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Пескова, в настоящий момент говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, преждевременно.
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«Сначала должны состояться переговоры», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у своего российского коллеги Владимира Путина поддержки в решении косовской проблемы.
Также стало известно, что войска сербской армии были приведены в полную боеготовность.