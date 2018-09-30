Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак породы Пхунсан

Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу южнокорейского президента.

Как отмечается, подарок был сделан в время межкорейского саммита, который проходил в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.

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Сообщается, что собаки уже прошли карантинное обследование, необходимое для ввоза животных в Южную Корею, и в четверг, 27 сентября, были доставлены в президентский дворец.

В пресс-службе администрации Мун Чжэ Ина рассказали, что собакам дали имена Сонган и Коми. При этом подчеркивается, что у президента Южной Корееи уже есть одна собака породы Пхунсан по кличке Мару.

Ранее сообщалось, что после межкорейского саммита Ким Чен Ын пообещал впервые в истории приехать в Сеул.