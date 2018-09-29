Берлускони рассказал об особенном поздравлении от Путина

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которому 29 сентября исполнилось 82 года, заявил, что получил поздравления от президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Он назвал Путина своим другом.

«Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенные. Спасибо, grazie!» — написал Берлускони

Реклама

При этом «спасибо» он написал по-русски.

Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что и у него и у Путина есть «таблетки», которые являются источником силы.