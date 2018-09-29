Вучич попросит поддержки у Путина в Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует в ходе ближайшей встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудить ситуацию, которая складывается в Косово и попросить поддержки, передает Alo.

«Через два дня я встречусь с президентом Путиным, мы обсудим всех ключевые для Сербии вопросы, конечно, приоритетом станет ситуация в Косово и Метохии», — сказал Вучич.

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Он пообещал. что оповестит Путина о текущей ситуации, а также попросит его поддержки и совета. На вопрос журналистов о том, планирует ли он попросить Россию о военной помощи, как президент Сирии Башар Асад, глава государства подчеркнул, что намерен сделать все для сохранения мира в регионе.

«Я бы хотел, чтобы Сербия, при всем нашем уважении и любви к Сирии и ее народу, была мирной страной, страной успешной экономики, страной будущего и сделаю все, чтобы сохранить мир», — сказал он.

Вучич также поблагодарил Путина за то, что тот уделяет большое внимание ситуации в регионе и нашел время для новой встречи с сербской делегацией.

Ранее Вучич назвал предупреждением введение полной боеготовности в Сербии.