Правительство Воронежской области оправдалось за выплату 23 окладов замгубернатора

Правительства Воронежской области сообщило, что выплата 23 окладов уволенному врио заместителя губернатора Юрию Агибалову была произведена в соответствии с региональным законом, передает РИА «Новости».

При этом власти отметили, что общая сумма была в несколько раз меньше, чем ее озвучили в СМИ.

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В правительстве региона уточнили, что лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов (в соответствии со ст. 18 регионального закона №133-ОЗ «О государственных должностях»).

«Должностной оклад по занимаемой должности составляет 11 189 рублей. Данная выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается. Соответственно, размер указанной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рубля, а не указанные в некоторых СМИ — 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «точно нет ничего незаконного» в пенсионных выплатах, полученных его заместителем Юрием Агибаловым.

В телеграм-каналах появилась информация, что Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора в связи с чем получил положенные по законодательству 23 должностных оклада и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка.