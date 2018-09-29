Взрыв в ДНР мог организовать пострадавший

По словам источника в правоохранительных органах самопровозглашенной Донецкой народной республики, кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, пострадавший при взрыве на съезде компартии ДНР, мог инсценировать покушение на себя, так как ранее называл такой шаг «хорошим пиар-ходом», передает «Донецкое агентство новостей».

«Есть оперативные данные, ребята наши работали, он считал, что это хороший пиар-ход: небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал», — заявил представитель правоохранительных органов.

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Он также подчеркнул, что с этой ситуацией должно будет разобраться следствие.

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