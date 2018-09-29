Появились подробности о состоянии пострадавших после взрыва в Донецке

При взрыве во время съезда компартии в Куйбышевском районе Донецка пострадали три человека, в том числе и кандидат на пост главы Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов, сообщает ФАН.

«Сильно пострадала Ирина Якина, секретарь горкома​​​. У нее множественные осколочные ранения, и еще двое пострадали», — сообщил руководитель компартии ДНР Борис Литвинов

Реклама

Как рассказали источник, девушка в настоящее время находится на операционном столе. Хакимзянов получил ранение средней тяжести, а также многочисленные ожоги, у третьего пострадавшего контузия.

Ранее депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский сообщил, что в Донецке во время съезда компартии произошел взрыв. В момент взрыва внутри здания находились около 50 человек.