«Ъ»: Воронежский губернатор не увидел ничего незаконного в выплате 23 окладов своему заму
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «точно нет ничего незаконного» в пенсионных выплатах, полученных его заместителем Юрием Агибаловым, пишет «Коммерсантъ».
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора в связи с чем получил положенные по законодательству 23 должностных оклада и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. А через два дня, как отмечалось, Агибалов вновь был назначен вице-губернатором, на этот раз без приставки «врио».
Подлинность представленных документов изданию подтвердили несколько источников в региональной власти.
«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?», — прокомментировал Гусев.
Более развернутые комментарии губернатор пообещал сделать 1 октября, когда ему «подготовят документы».
Сам Агибаловбыл недоступен для комментариев.