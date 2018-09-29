«Ъ»: Воронежский губернатор не увидел ничего незаконного в выплате 23 окладов своему заму

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «точно нет ничего незаконного» в пенсионных выплатах, полученных его заместителем Юрием Агибаловым, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора в связи с чем получил положенные по законодательству 23 должностных оклада и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. А через два дня, как отмечалось, Агибалов вновь был назначен вице-губернатором, на этот раз без приставки «врио».

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Подлинность представленных документов изданию подтвердили несколько источников в региональной власти.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?», — прокомментировал Гусев.

Более развернутые комментарии губернатор пообещал сделать 1 октября, когда ему «подготовят документы».

Сам Агибаловбыл недоступен для комментариев.