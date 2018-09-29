Порошенко ответил на обвинения о ведении бизнеса в России

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы ведет бизнес в России через офшорные предприятия, сообщает РИА «Новости».

По его словам, у него нет бизнеса в России «и быть не может».

«У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. Теперь у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Не оправдываюсь. Наоборот — обвиняю своих политических оппонентов на Украине», — заявил Порошенко.

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Президент Украины отметил, что обвиняет своих оппонентов во лжи и попытках любой ценой прийти к власти.

Ранее в Верховной раде призвали Порошенко прокомментировать сообщения о наличии у него незадекларированного имущества и средств в офшорах.