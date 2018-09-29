Депутат Госдумы обвинила в подставе «бессовестную журналистку» после вопроса о зарплате

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя обвинила СМИ в искажении ее высказывания о зарплате, передает НСН.

Ранее ряд СМИ опубликовал материалы, в которых депутат выражала недовольство собственной зарплатой в 380 тыс. руб. Ганзя заявила, что ее высказывание выдернули из контекста.

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По ее словам, журналистка задала ей вопрос, какая у Ганзи зарплата и довольна ли она ей.

«Я ответила, что несправедливо, потому что мы не можем помогать из наших депутатских фондов обращающимся к нам людям. А их десятки, сотни», — сказала Ганзя.

Депутат утверждает, что именно это ее утверждение СМИ трактовали как выражение недовольства зарплатой.

«Это просто бессовестно. Это подстава. Я просто теперь не буду общаться с журналистами. Это бессовестные вруны и лгуны», — добавила Ганзя.

Она также заявила, что существенная часть ее заработной платы уходит на помощь малоимущим.