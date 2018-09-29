Володин выступил против представительских расходов для депутатов

Председатель Госдумы Владимир Володин отказался поддерживать выделение представительских расходов депутатам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для решения точечных проблем есть государственные программы.

Он также добавил, что депутаты могут и должны отстаивать интересы своих избирателей в Госдуме.

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Володин подчеркнул, что у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные проекты.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы посетовала на маленькую зарплату в 380 тыс. рублей.