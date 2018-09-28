Лавров призвал Запад вразумить Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на Генассамблее ООН призвал Запад «вразумить» Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас российская сторона поддерживает миссию ОБСЕ в Донбассе и готова обсуждать ей предоставление охраны ООН. Однако Киев «тешит себя иллюзиями» о вводе миротворцев в регион при поддержке Запада «и все чаще грозит силовыми сценариями».

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«Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.