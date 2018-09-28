Володин выступил против дополнительных представительских расходов для депутатов

Председатель Госдумы Владимир Володин подверг критике идею предоставления депутатам дополнительных средств на представительские расходы, комментируя позицию депутата КПРФ Веры Ганзя, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, то для этих целей есть государственные программы, национальные проекты. Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры и ряд других важных вопросов», — сказал Володин.

Реклама

Он также подчеркнул, что главной задачей депутата является поиск системных решений проблем избирателей законодательным путем.

«Главная задача депутата находить системные решения проблем избирателей: принимая федеральные законы, контролировать их исполнение. Ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, которые волнуют граждан. Реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной компании, отстаивать интересы людей», – отметил он.

Володин также обратил внимание, что депутаты «могут и должны» отстаивать интересы своих избирателей при их обсуждении на заседаниях в Госдуме.

Ранее депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя сообщила журналистам, что от ее месячной зарплаты в 380 тыс. рублей остаются «одни долги по кредитной карте».