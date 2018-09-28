Жириновский: президенту стоит назначать губернаторов, исходя из итогов выборов в Госдуму

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил поставить систему регионального управления в России в зависимость от результатов федеральных парламентских выборов.

«Губернаторов лучше назначать указом президента, это дешевле и быстрее. Но назначать губернаторов президент должен с учетом поддержки политических партий при выборах в Государственную думу», - заявил Жириновский

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Система, по мнению Жириновского должна выглядеть следующим образом: «Партию поддержало 15% избирателей – пускай 15% губернаторов будут от этой партии. Это будет быстро и будет отражать волеизъявление граждан. Сколько голосов партия получила, столько процентов губернаторов в стране будут представлять эту политическую силу».

При этом на время исполнения полномочий губернаторы должны приостанавливать членство в партии, полагает лидер ЛДПР.

«Пусть все губернаторы будут беспартийные, технократы, молодые, 40-45 лет, но замами у всех у них должны быть представители парламентских партий. Вот губернатор – беспартийный, и четыре зама – от четырех партий», - пояснил Жириновский.

По его мнению, отказ от выборов губернаторов в пользу их назначения президентом позволит сэкономить бюджетные деньги и положительно скажется на управляемости регионов.

«Смотрите, сейчас сколько длится избрание губернаторов – практически полгода администрации на местах не работают. 22 губернатора мы избирали. Всё остановилось», - посетовал он.

23 сентября во Владимирской области и Хабаровском крае состоялись вторые туры губернаторских выборов. Представители ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал победили действующих губернаторов, поддержанных партией власти.

В настоящее время представители ЛДПР возглавляют три региона – помимо вышеназванных, это Смоленская область, где член Высшего совета партии Алексей Островский в 2012 году был предложен президентом на пост губернатора. В 2015 году Островский был переизбран главой региона, набрав более 65% голосов.