Единоросс Толкачев избран председателем Госсобрания Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкирии избрали Константина Толкачева председателем парламента региона, сообщает Mkset.ru.

В пользу кандидатуры Толкачева, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало большинство, или 88 региональных депутатов.

«Впервые у нас столько фракций, будет фракция от «Справедливой России» и от ЛДПР. Мы рассчитываем, что каждая партия будет представлена в руководстве парламента, в том числе и на постоянной основе.

В парламент избраны 75 новых депутатов, отнимите от 110, то есть от прежнего состава парламента осталось только 35 человек. Такого обновления, пожалуй, не было ни в одном из региональных парламентов», — отметил он.