Sky News: Британия предупредила Россию о «высокой цене» за использование химоружия

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил Россию о том, что «цена будет слишком высокой», если Москва будет действовать против норм международного права, передает британский телеканал Sky News.

Хант предложил подумать Москве, было ли нападение в Солсбери с использованием химического оружия «умным делом», сообщает Sky News.

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Глава внешнеполитического ведомства Британии предупредил, что если Россия вновь попытается использовать химическое оружие после инцидента в Солсбери, то «цена будет слишком высокой».

Джереми Хант также указал на то, что Москва стоит на первом месте в списке вызовов, с которыми он сталкивается в своей должности. Тем не менее, глава британского МИД заверил, что нет «никакой возможности войны» между Россией и Великобританией.

Британские власти считают, что Россия направила агентов военной разведки для убийства экс-полковника ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля с помощью яда нервно-паралитического действия «Новичок». Москва отрицает причастность к отравлению.