Президент ЦАР прокомментировал расследование гибели российских журналистов

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прокомментировал расследование гибели в стране трех российских журналистов, передает РИА «Новости».

Туадера заявил, что власти страны прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели журналистов из России — Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

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«Три человека были убиты. Сегодня правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов», — сказал Туадера.

Он также пообещал, что по итогам расследования будут подключены органы юстиции, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Ранее о расследовании убийства журналистов в ЦАР отчитался Следственный комитет России.