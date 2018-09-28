Президент ЦАР прокомментировал расследование гибели российских журналистов
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прокомментировал расследование гибели в стране трех российских журналистов, передает РИА «Новости».
Туадера заявил, что власти страны прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели журналистов из России — Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
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«Три человека были убиты. Сегодня правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов», — сказал Туадера.
Он также пообещал, что по итогам расследования будут подключены органы юстиции, чтобы привлечь к ответственности виновных.
Ранее о расследовании убийства журналистов в ЦАР отчитался Следственный комитет России.