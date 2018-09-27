Захарова: Порошенко ошибся дверью не позавчера

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» прокомментировала инцидент, произошедший во время заседания Генассамблеи ООН, когда украинский президент Петр Порошенко случайно зашел в комнату российской делегации ООН, перепутав дверь.

«Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что президент Украины Петр Порошенко «перепутал с туалетом» комнату, где заседала российская делегация на Генассамблее ООН.