Песков отреагировал на возможную отставку главы Оренбургской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос о возможной скорой отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Он заявил, что у него нет информации об отставке Берга и порекомендовал обратиться с этим вопросом к самому главе Оренбургской области.

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«Что касается кадровых решений президента — принимать отставку или нет, назначить исполняющим обязанности или нет — мы традиционно это не анонсируем», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что если отставка произойдет, то администрация президента проинформирует об этом СМИ, как «делает это традиционно».

Ранее источник сообщил о скорой отставке Берга.