Парламенты трех регионов возглавили единороссы

Депутаты от «Единой России» возглавили законодательные органы трех регионов России.

Лиханов был переизбран спикером законодательного собрания Забайкальского края. Единоросса поддержали 32 депутата из 48.

В свою очередь, собрание депутатов Ненецкого автономного округа возглавил Александр Лутовинов, которого поддержали 16 коллег, а не поддержали — лишь трое.

Председателем Смоленской областной думы стал Игорь Ляхов. Решение об этом депутаты парламента приняли единогласно, сообщает Рамблер.