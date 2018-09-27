Мэр Уфы ушел в отставку

Горсовет Уфы проголосовал за отставку мэра города Ирека Ялалова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее Ялалов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, так как переходит на работу в Совет Федерации.

«Глава администрации города Уфы Ирек Ялалов 17 сентября написал заявление о досрочном прекращении полномочий», — заявил на заседании председатель совета городского округа Валерий Трофимов.

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Депутаты горсовета приняли отставку мэра единогласно.

Ранее стало известно, что временным руководителем Сахалина стала глава правительства области Вера Щербина. Бывший глава региона Олег Кожемяко примет участие в выборах губернатора Приморья.