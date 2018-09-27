В соцсетях посмеялись над Порошенко, «переодевшимся» в Трампа

Фотография президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа, одевшихся в одинаковые костюмы, насмешила пользователей соцсетей.

Снимок опубликовал в твиттере пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко. На фото президенты позируют с первыми леди США и Украины Меланьей Трамп и Мариной Порошенко. При этом сами главы государств одеты в одинаковые костюмы и носят одинаковые красные галстуки, что рассмешило пользователей сети.

Многие заявили, что президент Украины «опозорился» на фотографии. Пользователь Pokazeeva1953EI отметила, что Трамп «похудел» и подарил свой костюм Порошенко. Кроме того, некоторые из комментаторов предположили, что снимок является отфотошопленным, приложив похожую фотографию Трампа и Меланьи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и его супругой.