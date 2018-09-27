На Сахалине назначили врио губернатора

Временно исполняющей обязанности главы Сахалинской области стала председатель правительства региона Вера Щербина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

«В настоящее время председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина исполняет обязанности главы региона после назначения Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края», — сказали в правительстве.

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко. Занять этот пост президент предложил главе Сахалинской области Олегу Кожемяко. Тот согласился и подтвердил намерение участвовать в повторных выборах губернатора Приморья.