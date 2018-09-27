Климкин заснул во время выступления Порошенко

Глава МИД Украины Павел Климкин заснул во время выступления украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию украинского «Пятого канала».

На кадрах записи видно, что украинский министр сидит, закрыв глаза и склонив голову. Также агентство отмечает, что значительная часть мест во время выступления Порошенко в зале пустовала.

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Украинский президент выступил с 25-минутной речью, при этом посвятив три четверти выступления России, а Украине — только три с половиной минуты.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе выступления Порошенко в здании Верховной рады публично проигнорировал президента.