Порошенко и Трамп в одинаковых костюмах рассмешили пользователей сети

Снимок президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в одинаковых костюмах рассмешил пользователей соцсетей.

Пресс-секретарь украинского президента Станислав Цеголко опубликовал в твиттере фотографию, на которой Порошенко и Трамп позируют с первыми леди двух стран. При этом президенты выглядят идентично: черные пиджаки, белый рубашки и красные галстуки. Цеголко подчеркнул, что «даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров».

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Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

«Похоже, Петр с Трампом в одном бутике закупались», — отметил пользователь Виктор Остафейчук.

«Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только, кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — написал Юрий Геталов.

Пользователи также поинтересовались, во сколько Порошенко могла обойтись фотография с американским президентом. Кроме того, в комментариях к публикации отметили, что снимок похож на монтаж, оригиналом для которого выступила фотография Трампа с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Ранее сообщалось, что Порошенко подал в суд на «Би-би-си» за публикацию о том, что он заплатил за встречу с Трампом.