Захарова назвала публикацию о «настоящем имени» Боширова вбросом

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала публикацию международной исследовательской группы Bellingcat о «настоящем имени» Руслана Боширова, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она написала в своем аккаунте в фейсбуке.

По словам Захаровой, публикация о «Боширове-Чепиге» является вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери.

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Она отметила, что «новый вброс» по Петрову и Боширову был осуществлен сразу после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России.

«Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери», — написала Захарова.

Она также поинтересовалась о том, когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности «хоть кого-нибудь» к происшествию в Солсбери.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали «настоящее имя» Боширова.