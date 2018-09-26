Белоруссия и Украина приступили к демаркации границы в чернобыльской зоне

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо рассказал о начале работ по демаркации белорусско-украинской границы в чернобыльской зоне. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, на этом участке планируется провести эксперимент и закрыть его за счет технических средств без присутствия человека. Лаппо отметил, что на картах граница уже определена.

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«Сейчас у нас идет полностью взаимопонимание с украинской стороной… Эту работу мы завершим в установленные сроки», — заверил Лаппо.

Также глава Госпогранкомитета рассказал о планах оборудовать участок системой видеонаблюдения. Он подчеркнул, что люди туда ходить не будут.

Ранее сообщалось, что Россия и Литва подписали документы о демаркации общей государственной границы.