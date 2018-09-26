США пожаловались на недопустимый уровень вмешательства Китая

Высокопоставленный представитель администрации американского президента заявил, что вмешательство Китая во внутренние дела США достигло недопустимого уровня, передает Reuters.

По его утверждению, китайская коммунистическая партия, а также правительство Китая осуществляют различные злонамеренные действия по вмешательству не только в дела Соединенных Штатов, но и других стран мира.

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«Эти так называемые злонамеренные действия по оказанию влияния осуществляются такими способами, которые выходят далеко за пределы сотрудничества, которое большинство стран осуществляют в рамках обычного взаимодействия в сферах дипломатии, экономики и безопасности участия. Эти действия достигли недопустимого уровня», — сказал представитель администрации.

Он также заявил, что китайское правительство для продвижения интересов коммунистической партии использует политические, экономические, коммерческие, военные и информационные инструменты.

Ранее сообщалось, что Трамп в ООН обвинил Китай во вмешательстве в выборы.