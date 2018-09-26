Роухани рассказал об изоляции США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США остались в изоляции после выхода из иранской ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, большинство лидеров стран на ГА ООН негативно оценили выход США.

Он также добавил, что выход Вашингтона из сделки с Тегераном был незаконным.

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Роухани подчеркнул, что многие страны считают данное решение «политической ошибкой» США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) серьезно угрожает режиму нераспространения ядерного оружия.

По его словам, Тегеран четко следует взятым на себя обязательствам.