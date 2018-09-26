Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в разжигании ненависти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает государственную антивенгерскую политику. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Порошенко поддерживает разжигание ненависти к венграм.

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Он также добавил, что Порошенко считает, что это дает ему поддержку народа Украины.

Сийярто подчеркнул, что предстоящие выборы на Украине могут изменить данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что у здания министерства иностранных дел Украины митингуют националисты, они выступили с требованием выслать из страны венгерского консула.