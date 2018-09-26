Путин отправил в отставку врио главы Приморья Тарасенко

Президент России Владимир Путин объявил об отставке временно исполняющего обязанности главы Приморского края Андрея Тарасенко и назначил на его место губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается, Путин предложил Кожемяко занять пост врио главы Приморья в ходе рабочей встречи.

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По данным пресс-службы, Тарасенко, ранее занимавший должность врио главы Приморья, попросил предоставить ему другую работу.

Ранее сообщалось, что Путин отправил в отставку глав Кабардино-Балкарской республики и Астраханской области и назначил в субъекты временно исполняющих обязанности глав регионов.