Трамп в ООН обвинил Китай во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в СБ ООН заявил, что КНР пыталась вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в конгресс США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти Китая работают против нынешнего правительства США.

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Он также добавил, что КНР не хочет победы команды Трампа на предстоящих выборах.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон «побеждает» в вопросах торговли.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о бесспорной защите промежуточных выборов в конгресс США от иностранного вмешательства.

По его словам, выборы в США «без вопросов» будут защищены от вмешательства иностранных государств.