Матвиенко назвала провокацией задержание сотрудника Совфеда в Норвегии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отправила письмо главе парламента Норвегии, в котором назвала провокацией задержание сотрудника Совфеда Михаила Бочкарева в Осло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель Совфеда сказала, что направила личное письмо главе норвежского парламента.

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«Это была чистой воды провокация, нет оснований для задержания нашего сотрудника», — рассказала Матвиенко.

Она также отметила, что по парламентской линии и со стороны российского МИДа будут приниматься все усилия для скорого освобождения Бочкарева.

«Если такая провокация планировалась, это подлость», — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что подобные ситуации «не красят» «структуры» Европейского союза (ЕС).

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал задержание в Норвегии гражданина России в связи с подозрением в шпионаже.