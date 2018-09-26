AP: победа Трампа на выборах президента подтолкнула к появлению эпохи #MeToo

Победа Дональда Трампа в США на президентских выборах 2016 года помогла породить эпоху #MeToo — движения против сексуального харассмента, пишет агентство Associated Press.

В настоящее время еще один сексуальный скандал в США угрожает карьере кандидату на пост судьи в Верховный суд Бретту Кавано, поясняет AP. Защищая своего кандидата, президент США Дональд Трамп заявил, что «ложные обвинения разного типа сделаны против многих людей». AP напоминает, что Трамп и сам ранее стал жертвой сексуального скандала.

Реклама

Фундамент для защиты Бретта Кавано американского лидера основан на вере в то, что жизнь людей может быть разрушена ложными обвинениями, отмечается в материале. Так, одному из своих подчиненных Трамп недавно сказал, что СМИ всегда склонны доверять тем, кто выдвигает обвинения. Американский лидер также рассматривает обвинения против его кандидата в Верховный суд как политический заговор.

Сексуальный скандал, связанный с Бреттом Кавано, представляют собой самую большую проблему для Трампа в разгар популярности движения #MeToo, добавляет AP. Эта ситуация также показывает, как Республиканская партия и президент США борются с проблемами гендерного равенства всего за несколько недель до промежуточных выборов в конгресс США.

Ранее Бретт Кавано признался, что не мог совершить сексуальное насилие во время учебы в Йельском университете, так как в этот момент был девственником.