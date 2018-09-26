Песков: Путина информируют о ситуации в Ингушетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Ингушетии, где ранее власти региона предупредили граждан о последствиях участия в не санкционированных митингах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле осведомлены, что «там есть определенная внутренняя напряженность».

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Он отметил, что президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию о ситуации.

«Но вместе с тем там, на месте проводится работа, поэтому пока преждевременно… ставить какие-то диагнозы», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что 26 сентября в Ингушетии осуществляется «комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории всей республики».