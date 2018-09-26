Haaretz: Москва отказалась принять Нетаньяху после крушения Ил-20

Российские власти отказались принять в Москве делегацию израильских политиков после крушения российского Ил-20 в Сирии. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на источники.

По данным издания, израильские власти хотели прислать делегацию с главой Совета национальной безопасности страны Меиром Бен-Шабатом. Также в эту комиссию могли войти представители армии Израиля и ее Генштаба, однако Россия отказалась от такого предложения.

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В газете рассказали, что Израиль рассматривал и вариант визита в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху вместе с министром обороны Авигдором Либерманом. Подчеркивается, что российские власти отказались и от такой инициативы.

В издании отметили, что официальная Москва захотела оставить контакты по этому вопросу на «профессиональном уровне» между командующим израильскими ВВС Амиком Норкиным и его российским коллегой. Впоследствии Норкин посетил посетил Россию с докладом о действиях израильских ВВС в момент крушения Ил-20.

Ранее Минобороны назвало доказанной вину Израиля в гибели Ил-20.

Российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО 17 сентября. В результате крушения воздушного судна погибли 15 человек.