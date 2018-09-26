WSJ: Трамп отложил отставку инициатора «российского дела»

Президент США Дональд Трамп решил пока не отправлять в отставку заместителя главы минюста Рода Розенштейна, который вдет так называемое «российское дело». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники издания рассказали, что Трамп намерен встретиться с Розенштейном в среду, 27 сентября — об этом президент сказал своим советниками. В газете отметили, что факт такой встречи означает, что американский лидер сомневается в правдивости информации о причастности Розенштейна к подготовке его импичмента.

Ранее телеканал NBC сообщал, что генеральный солиситор США Ноэль Франсиско может взять под контроль расследование «вмешательства России» в президентские выборы, если Розенштейн уйдет в отставку.