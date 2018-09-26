Порошенко назвал Украину самой большой православной страной Европы

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке заявил, что Украина является самой большой православной страной Европы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

«Мы самая большая православная страна Европы», — сказал Порошенко.

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При этом президент подчеркнул, что в стране должна быть одна церковь — «украинская».

Ранее Порошенко заявлял, что Украина вышла «на финишную прямую» в вопросе автокефалии.

Позднее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что планирует в ближайшее время предоставить автокефалию Украине. Русская православная церковь (РПЦ) осудила это решение.