Делегации России пытались запретить говорить слово «Крым» в ООН

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил, что представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым» на выступлениях в организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник, 25 сентября, Молохов выступил на площадке ООН. В своем докладе он, в частности, говорил о «крымских санкциях» со стороны США, Украины и стран Европы. Его коллега Сергей Пинчук также призвал страны-участницы ООН оказать влияние на Украину, где, по его мнению, ущемляются права крымских татар.

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Молохов рассказал, что по правилам выступления в ООН участники предварительно отправляют организаторам тексты докладов. По его словам, «какие-то непонятные люди» попытались отредактировать тексты докладов.

«В [деловой переписке между делегацией России и ООН] говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово «Крым». Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание «крымские татары» на «украинские татары», — сказал Молохов.

Он не уточнил, оценили ли в ООН его предложение по татарам.

Ранее Молохов выступил на 39-й сессии Совета по правам человека ООН и рассказал об устроенной Украиной тотальной блокаде региона.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.