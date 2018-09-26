Болтон: США не позволят другим странам обходить антииранские санкции

Советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что Соединенные Штаты не позволят другим странам уклоняться от антииранских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, с таким заявлением Болтон на выступил проходившей в Нью-Йорке конференции по Ирану. Он подчеркнул, что США будут следить за Евросоюзом, намеревающимся создать структуру для защиты своего бизнеса от санкций против Ирана.

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«Мы не собираемся позволять, чтобы наши санкции обходила Европа или кто-то еще», — заявил Болтон.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил о контрпродуктивности попыток других стран уклониться от наложенных на Иран ограничений.