В США отметили контрпродуктивность попыток обойти санкции против Ирана

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук заявил о контрпродуктивности попыток других стран уклониться от наложенных на Иран санкций, передает РИА «Новости».

По словам Хука, таким образом другие страны помогают Тегерану поддерживать «статус террористического государства номер один».

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«Попытка обойти американские санкции контрпродуктивна, поскольку вы поддерживаете поступление дохода [иранскому] режиму», --сказал Хук.

Ранее Хук заверил, что перед введением антииранских санкций Соединенные Штаты убедятся в достаточном количестве нефти на рынке.