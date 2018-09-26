Лавров отреагировал на ошибшегося дверью Порошенко шуткой про туалет

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил после того, как президент Украины по ошибке зашел комнату делегации России в ООН. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, украинский президент шел на одно из мероприятий, но перепутал дверь и оказался в помещении, предназначенном для переговоров главы МИД России. Порошенко быстро покинул комнату и отказался отвечать на вопросы представителей российских СМИ, назвав их «фейк-ньюс».

Реклама

«Наверное, с туалетом перепутал», — заметил Лавров.

Ранее сообщалось, что участники заседания 73-й Генеральной ассамблеи ООН рассмеялись в начале выступления президента США Дональда Трампа.