Соратник Меркель потерял место главы крупнейшей фракции бундестага

Соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Фолькер Каудер не смог переизбраться на должность главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Об этом сообщает Deutsche Welle.

69-летний Каудер занимал пост руководителя фракции на протяжении 13 лет. На прошедшем голосовании его опередил замглавы фракции Ральф Бринкхаус. Отмечается, что впервые с 1973 года на эту должность претендовало более одного кандидата.

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«Я очень доволен результатами голосования, у нас впереди много работы», — подчеркнул Бринкхаус.

Как отмечает издание, немецкие политики назвали сложившуюся ситуацию «восстанием против Меркель» и началом конца большой парламентской коалиции.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель признала свои ошибки.