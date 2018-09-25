Трамп: США отвергают идею глобализма

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН заявил, что США отрицают идею глобализма, передает TIME.

«Мы отвергаем идеологию глобализма и принимаем идеологию патриотизма», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что участники заседания 73-й Генеральной ассамблеи ООН рассмеялись в начале выступления президента США Дональда Трампа. Также сообщалось, что Трамп опоздал на свое собственное выступление Генассамблеи ООН.

«Газета.Ru» следит за выступлением Трампа на заседании Генассамблеи ООН в режиме онлайн.