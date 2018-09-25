Новый глава Владимирской области посоветовал Орловой уезжать

Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин посоветовал бывшей главе области Светлане Орловой покинуть регион. Об этом он сказал в интервью РБК.

Сипягин подчеркнул, что историческая родина Орловой находится «в другом месте». Новый глава региона допустил, что она сможет принести пользу России на территории другого субъекта.

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«Я думаю, что это будет правильное решение с ее стороны. Я, кстати, искренне сочувствую ей, потому что ей сейчас непросто, ей как человеку непросто», — отметил Сипягин.

В то же время он не стал отвечать на вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве Владимирской области, чтобы не вызывать «нездоровый ажиотаж» и позволить людям работать спокойно.

Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов во втором туре выборов губернатора. Действующая глава региона Светлана Орлова получила 37,46% голосов.