Источник сообщил о вероятной отставке астраханского губернатора

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин может покинуть пост в начале октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

По словам источника, с большой вероятностью место главы региона займет глава заксобрания Астраханской области Игорь Мартынов.

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«Второго-третьего октября Жилкин, скорее всего, уйдет в отставку. Скорее всего, его место займет Мартынов, который сейчас возглавляет областную думу», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что еще одним претендентом на губернаторское кресло является сенатор от Астраханской области Александр Башкин.

Ранее в Кремле оценили итоги второго тура выборов в регионах.