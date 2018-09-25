В Екатеринбурге выбрали нового мэра
Депутаты гордумы Екатеринбурга выбрали нового мэра города, им стал заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. Об этом сообщает 66.ru.
Конкурсная комиссия ранее рекомендовала трех кандидатов на пост градоначальника: соперниками Высокинского были вице-спикер Заксобрания Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.
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Как отмечает портал, депутаты проголосовали за вице-губернатора единогласно.
Ранее пост мэра Екатеринбурга занимал Евгений Ройзман, он ушел в отставку 25 мая. Его обязанности исполнял зампредседателя гордумы Виктор Тестов.
В апреле этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.