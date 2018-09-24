Белый дом опроверг сообщения об отставке инициатора «российского дела»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что первый заместитель генпрокурора США Род Розенштейн, который является одним из инициаторов расследования «вмешательства России», не ушел в отставку. Об этом сообщает CBS News.

По ее словам, Розенштейн подробно переговорил с президентом США Дональдом Трампом.

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Она также добавила, что Розенштейн намерен встретиться с Трампом 27 сентября.

Сандерс подчеркнула, что первый заместитель генпрокурора не был уволен и не ушел в отставку.

Ранее СМИ сообщили, что Розенштейн намерен уйти в отставку.

Как отмечалось, Розенштейн считает, что Трамп планирует его уволить.